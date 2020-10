Basket serie C, ultima sgambata in allenamento congiunto per i Baskers

Ultima sgambata in allenamento congiunto per i Baskérs in vista del debutto di sabato prossimo ad Imola contro la Grifo, nella riedizione delle tante battaglie affrontate in serie D. I rossoneri di casa, privi dell’infortunato Nervegna il cui danno al ginocchio sinistro andrà valutato nei prossimi giorni con esami strumentali e che desta notevole apprensione, mettono ben cinque uomini in doppia cifra confermando la bontà della trazione anteriore cui servirà a breve termine un maggior coinvolgimento del totem Foiera. Ancora una volta capitan Rombaldoni si conferma a livelli eccelsi per mira, esempio ed applicazione mentre Servadei imbuca tutti i suoi punti nel terzo parziale con un apporto sostanzioso dalla panca. Fra sette giorni, Covid permettendo, si comincerà a fare sul serio ed i Baskèrs faranno di tutto per essere all’altezza nel loro debutto in C Silver.

BASKERS FORLIMPOPOLI - CESENA BASKET 2005 73-44 (PARZIALI: 16-11; 21-10; 16-9; 20-14)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

BASKERS: Cristofani 11, Godoli , Nucci 12, Rombaldoni 17, Foiera 5; Piazza 11, Gorini 4, Gaspari, Servadei 11, Bessan 2. All.: Agnole[

BASKET 2005: Santoro 2, Zoboli 11, A.Ravaioli 4, Babbini 9, Balestri 1; Pezzi, Sanzani 2, Forni 6, Carella 9, Casali, Gennari. All.: Ruggeri