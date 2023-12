Unieuro Forlì-Assigeco Piacenza, Martino: "Allen sta meglio e contiamo di poterlo utilizzare"

La 17° giornata del Girone Rosso del Campionato di Serie A2, 6° di ritorno e ultima del 2023, vede l'Unieuro Forlì ospitare la pericolosissima Assigeco Piacenza di

coach Salieri.

Il primo posto in classifica, le 5 vittorie consecutive e l'ulteriore carico di autostima fatto in quel di Rimini sabato scorso, saranno per Cinciarini e compagni fondamenta solide su cui contare per affrontare una Piacenza in piena forma, reduce da 4 vittorie consecutive.

Di tutto questo e dei temi tecnico tattici della sfida ha parlato in conferenza stampa Coach Antimo Martino. Ecco le sue parole.

La conferenza stampa di Coach Antimo Martino

“Affronteremo una squadra che sta disputando un campionato importante - spiega il Coach dei biancorossi - con grande regolarità, a conferma degli ottimi valori individuali e di una buona organizzazione di squadra".

Sabatini e gli americani "Hanno in Sabatini il loro leader, una coppia Usa che ha qualità e atletismo e una lunga rotazione di giocatori italiani, che stanno disputando un'ottima stagione. Tutti questi motivi ci impongono di disputare una partita di livello, sia dal punto di vista della concentrazione che della qualità delle cose che faremo”.

Il momento di Piacenza "All'andata riuscimmo a vincere una partita combattuta, a cui avevo dato grande importanza proprio in virtù del valore di Piacenza, che dal mio punto di vista era evidente. L’Assigeco arriva da un ciclo di vittorie consecutive, tra cui spiccano quelle contro Verona e Udine e la partita persa al PalaDozza con la Fortitudo Bologna, dove sbagliò sulla sirena il tiro della vittoria. Loro sono una squadra in fiducia e al match arrivano senza grandi pressioni, mi tiene in allerta il valore di Piacenza perché hanno qualità sia individuali che di squadra. Dobbiamo affrontarla nella maniera giusta proprio in virtù del loro valore.".

Allen a disposizione "Allen sta meglio ieri si è allenato con la squadra contiamo di poterlo utilizzare il come e il quando lo decideremo domani. Viene da una settimana particolare dove ha fatto riposo e differenziato, ma l'augurio è che domani possa in qualche modo dare una mano alla squadra"

La settimana in palestra "Non è stata una settimana semplicissima tra partecipazione dei ragazzi alla Next Generation e qualcun'altro con l'influenza. Ma la squadra nel complesso si è allenata bene e siamo in condizione di affrontare Piacenza al meglio".

Capodanno di lavoro "Ci alleniamo a Capodanno, siamo dei professionisti e il calendario sapevamo che ci presentava le partite del 23 del 30 e del 6 e le nostre vacanze sono in palestra. Concederci si una giornata per stare le famiglie a Natale ma non rientriamo nella categoria di chi organizza il Capodanno"

Tra la vittoria con Rimini e la Coppa Italia "Del derby con Rimini mi porto la reazione e la compattezza della squadra e con il gruppo ancora più cementato, uniti e consapevole della propria forza. La Coppa Italia è certamente un obiettivo se non altro per la classifica e la stagione che stiamo facendo ma senza l'assillo e lo stress. La classifica è corta me è un obiettivo lontano ma sarebbe stupido non pensarci"

La partita

Unieuro Forlì-Assigeco Piacenza 17° giornata del Girone Rosso del Campionato di Serie A2, palla a due sabato 30 dicembre alle 20.30 all'Unieuro Arena. Arbitrano Marco Attard, Miniati, Masi

