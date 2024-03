Unieuro a Roma senza Allen, Martino: "La Luiss è in un buon momento"

Trasferta ostica per la Pallacanestro Forlì 2.015, domenica sera in campo al PalaTiziano di Roma contro una Luiss in piena corsa per la salvezza diretta e già mattatrice a domicilio della Pallacanestro Trieste.

Trasferta nella quale la Unieuro dovrà fare a meno di Kadeem Allen vittima di una distorsione occorsa durante l'allenamento di venerdì.

Lo staff medico, dopo le valutazioni opportune, nel primo pomeriggio di sabato ha ritenuto di non impiegare l'atleta per la partita contro la Luiss. Allen nei prossimi giorni sarà sottoposto ad accertamenti clinici.

Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa Coach Antimo Martino.

La conferenza stampa di Coach Martino

La sfida della fase a orologo - "Andiamo a Roma consci di dover affrontare una squadra organizzata, che gioca una buona pallacanestro e che dal mio punto di vista sta disputando un'ottima stagione. Anche se vengono da una sconfitta all'ultimo contro Orzinuovi, sono in un buon momento come confermano le ultime vittorie tra cui spicca quella contro Trieste, oltre alla sconfitta di misura nella trasferta di Trapani, dopo essere stati in partita per tutta la gara".

Gli avversari - "La Luiss è una squadra che sicuramente conta molto sui tre riferimenti, Sabin, Cucci e Miska, però credo che la loro forza sia nel collettivo e nel gruppo degli italiani, molti dei quali reduci dalla promozione e che stanno dando continuità ed entusiasmo anche quest'anno in A2".

Il PalaTiziano - "Personalmente sarà un piacere ritrovare la Luiss, una società con la quale peraltro ho collaborato in passato, anche se non nella veste di allenatore, oltre al piacere di tornare a giocare al PalaTiziano, un impianto che mi evoca tantissimi ricordi, un impianto che, come la città, merita il ritorno del basket ad alto livello."

La partita

Palla a due domenica 3 marzo alle ore 18.00 al PalaTiziano di Roma. Arbitrano Almerigogna, Chersicla e Bertuccioli.

L'Unieuro Forlì al cinema: Sarà possibile assistere a Luiss Roma – Unieuro Forlì, in programma domenica 3 marzo alle ore 18.00, al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403. Il costo del biglietto è di 5€ e potrà essere acquistato direttamente in cassa, oppure online, dalla nuova App accedendo alla sezione “Biglietteria”, fino ad esaurimento posti.

E' online e scaricabile in formato PDF il Match Program con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato e tante foto.

Sono 5 i tifosi che potranno accomodarsi gratis nel settore giallo in occasione del prossimo match casalingo contro Torino. Per farlo basta partecipare all'App contest "Indovina lo scarto" attivo fino a mezz'ora prima della palla a due fra Luiss Roma e Unieuro Forlì.

Si ricorda che il segno + indica lo scarto a favore della squadra che gioca in casa.

Luiss Roma-Unieuro Forlì come seguire il match da casa