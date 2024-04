Unieuro, Magro si presenta: "Il pubblico di Forlì è davvero un sesto uomo in campo"

Con una conferenza stampa tenutasi presso la sala stampa dell'Unieuro Arena, la Pallacanestro Forlì 2.015 ha presentato ufficialmente il nuovo giocatore biancorosso Daniele Magro.

Magro è stato prelevato dalla JuVi Ferraroni Cremona dove ha contribuito al conseguimento dell’obiettivo playoff.

Il nuovo pivot del roster di Coach Martino è nato a Padova 14 aprile 1987 è altro 208 centimetri ed esordirà con la canotta numero 15 di Forlì domenica 7 aprile nella trasferta di Vigevano.

Di seguito le dichiarazioni in conferenza stampa di Daniele Magro, di Coach Antimo Martino, del General Manager Renato Pasquali e del Presidente Giancarlo Nicosanti

Magro: "Sono contento perchè mi hanno voluto"

Entro in corso d'opera - "Sono molto contento di essere arrivato qui a Forlì" - dichiara il neo pivot biancorosso - "Entro in corso d'opera in una stagione in cui squadra, staff e dirigenza hanno dimostrato come una società seria e ambiziosa ed una squadra unita, con voglia di competere, possano arrivare a raccogliere i risultati fin qui conseguiti".

Sento grande fiducia - "Sono contento perchè mi hanno voluto e sono felicissimo di questo. E' sintomo di grande fiducia nei miei confronti e spero di essere un'arma di grande valore per il coach".

Il valore dell'Unità - "Entro a far parte di una squadra che, anche vedendola da fuori, da avversario, come è successo pochi giorni fa, si vede essere molto unita, in campo e fuori. Questo è un grande valore aggiunto da non sottovalutare nell'arco di una stagione".

L'Unieuro Arena e i tifosi - "Spero di integrarmi presto, ma non ho alcun dubbio su questo, anche visti i primi approcci con dirigenti e membri dello staff. Sarà bello giocare all'Unieuro Arena non da avversario. Spero davvero che ci sia sempre lo stesso calore che ho visto in tante partite. Anche in quella di sabato scorso, pur non essendo pieno il palazzetto, il pubblico ha dato il suo contributo. Non vuole essere una frase fatta, ma il pubblico di Forlì è davvero un sesto uomo in campo e sarà bellissimo giocare dalla stessa parte"

Martino: "Siamo convinti possa darci una grossa mano"

Acquisto in vista playoff - "C'era la volontà di aggiungere un giocatore nel reparto lunghi, soprattutto in vista dei playoff - spiega Coach Martino - Siamo molto felici di averlo fatto inserendo un giocatore come Magro che, per caratteristiche tecniche e per esperienza, siamo convinti possa darci una grossa mano".

La conoscenza della Serie A2 - "Proprio la sua conoscenza del campionato siamo convinti possa essere determinante per facilitare il suo inserimento in un gruppo che ha già dimostrato di avere valori umani e tecnici di assoluto livello."

Pasquali: "Con Daniele Magro aggiungiamo fisicità, esperienza e tecnica"

Inseguito a lungo - "Nonostante un mercato difficile siamo riusciti nell’impresa di aggiungere alla nostra squadra il giocatore che abbiamo inseguito per qualche mese - Così il General Manager Renato Pasquali - riuscendo a chiudere la trattativa con grande soddisfazione".

Un grande professionista - "Si tratta di un'aggiunta al roster, preciso, non una sostituzione. Con Daniele Magro aggiungiamo fisicità, esperienza, tecnica e soprattutto un professionista che saprà inserirsi in un gruppo già molto coeso."

Nicosanti: "Negli ultimi 3 anni ha fatto semifinale, finale e finale con vittoria l'anno scorso, ed i numeri parlano per lui"

Numeri che parlano chiaro - "Aggiungiamo un giocatore importante in vista dell'inizio dei playoff, quando si giocheranno 2-3 partite alla settimana - dichiara soddisfatto il Presidente Giancarlo Nicosanti - Magro negli ultimi 3 anni ha fatto semifinale, finale e finale con vittoria l'anno scorso, ed i numeri parlano per lui"

Le qualità di Magro - "Ma quello che ci ha spinto maggiormente sono le qualità di Daniele, che si è sempre contraddistinto come il compagno ideale in tutte le squadre in cui ha militato nella sua lunga carriera".

Il ruolo della Fondazione - "Ringrazio la Fondazione Pallacanestro 2.015 Forlì, che ci ha permesso questo ulteriore investimento. Mi auguro che i nostri tifosi continuino a seguirci sempre più numerosi in quanto solo tutti assieme potremo continuare a inseguire i nostri sogni."