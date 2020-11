Calcio, giocatore del Forlì positivo al covid: la squadra finisce in isolamento

Dopo che la scorsa settimana la Lega Nazionale Dilettanti aveva in via precauzionale rinviato nuovamente il recupero della sesta giornata di campionato tra Fiorenzuola e Forlì, che si sarebbe dovuto disputare mercoledì, per un possibile caso di covid-19 all'interno del gruppo squadra romagnolo. Il conseguente tampone ha confermato la positività del giocatore. Il contagio, tiene a precisare la società, è avvenuto in ambito familiare; i giocatori saranno quindi tenuti in isolamento fiduciario in attesa di un nuovo giro di tamponi che permetta alla rosa di riprendere gli allenamenti, attualmente interrotti.

Nel frattempo la società ha ufficializzato in settimana l'arrivo di Roberto Sabato, già biancorosso nella stagione 2012-2013 quando sulla panchina sedeva Attilio Bardi. Il giocatore classe 1987 ha alle spalle oltre 400 presenze nei professionisti e una medaglia d'oro con la Nazionale Italiana alle Universiadi in Corea del Sud oltre ad un bagaglio di esperienza che farà sicuramente comodo alla truppa di mister Giuseppe Angelini. Oltre a lui il mister potrà fare affidamento anche sull'estro di Loris Tortori, attaccante navigato e anche lui neo arrivato in casa biancorossa, sperando che questi due importanti innesti possano risollevare le sorti del galletto alla ripresa del campionato.

