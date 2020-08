Calcio, il Forlì Football Club svela la terza maglia da gara: un omaggio alla città

Svelata martedì mattina la terza maglia da gara del Forlì Football club, che andrà ad affiancare la storica biancorossa e la più modaiola nera. Veronica Bagnoli, responsabile della comunicazione della società, ha spiegato come è nata l'idea per la terza muta dei galletti. "Ringrazio Ready Sport, nostro sponsor tecnico, al secondo anno di collaborazione, che ci ha seguiti nello sviluppo e nella personalizzazione di questa maglia - spiega Bagnoli - Non è stato affatto semplice trovare l’immagine giusta, ma dopo settimane di progetti, io e i grafici dell’azienda siamo riusciti a trovare il risultato perfetto. Quello che volevo era una maglia in cui fosse espresso al massimo il concetto di “Home”: casa. Di comune accordo quindi abbiamo deciso di stilizzare il campanile di San Mercuriale, monumento simbolo della città, accanto all’anno di fondazione del Club".

Continua Bagnoli: "Il colore verde non è stato scelto a caso, il verde infatti simboleggia la speranza, una speranza di tornare a fare calcio, che oggi più che mai dobbiamo tenere viva; nelle maniche e nel colletto svettano le strisce

biancorosse a simboleggiare i colori sociali del Forlì F.C. La maglia per noi è una seconda pelle, ci rappresenta e ci identifica e quest’anno abbiamo il desiderio di fare scendere in campo la città di Forlì in ogni nostra battaglia. Il mio obiettivo era mettere insieme i valori che racchiudono la nostra terra e la nostra tifoseria. Deciderne e svilupparne il progetto per me non è significato solo scegliere i colori ma lavorare unicamente pensando al concetto dell’essere forlivese e racchiudere la passione del tifoso per città e società".

Anche il Presidente Gianfranco Cappelli si è detto entusiasta della riuscita del nuovo kit da gara: "Quest’anno abbiamo pensato di regalarci un kit in più per non avere difficoltà durante il campionato, realizzare una maglia dedicata alla città mi riempie di orgoglio e portare i nostri simboli, con noi la domenica sarà senza dubbio emozionante. Questo progetto è nato durante la quarantena, un momento complicato per tutti, nel quale io e i miei collaboratori abbiamo scelto di radicarci ancora di più alla città e sviluppare una maglia che spiccasse per senso di appartenenza".

I kit da gara del Forlì F.C. si possono ordinare alla segreteria dello stadio Tullo Morgagni o inviando una mail a calcio.forli@libero.it