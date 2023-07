Vedono da vicino i danni dell'alluvione: le famiglie dell'Under 15 del Tau Altopascio raccolgono oltre 600 euro

E' una storia che va oltre il calcio giocato. Di quelle che ricordano che alla fine prima ancora che atleti del livello più disparato si è uomini che condividono le stesse passioni, sportivi che nelle difficoltà lasciano da parte le rivalità del campo. L’11 giugno scorso, in una domenica all’apparenza del tutto come un’altra, l’Under 15 del Tau Altopascio, formazione toscana, giocava a Forlì per le finali nazionali del campionato proprio contro i giovani galletti biancorossi.

Per genitori e ragazzi è stata questa l’occasione di vedere da vicino le zone che da poco erano state colpite dall'alluvione. Direttamente dallo loro volontà è dunque partita una piccola raccolta fondi da destinare agli aiuti per l’emergenza. Il Forlì Football Club, che in questa iniziativa ha fatto da ponte con l’amministrazione comunale, "ringrazia a nome di tutta la comunità forlivese gli amici del Tau Altopascio per i 658 ero donati. Un’offerta del tutto non richiesta venuta direttamente da genitori e bambini".