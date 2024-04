Savignanese in lutto per la morte della presidente De Zardo, rinviato il match contro il Futball Cava Ronco

Savignanese in lutto per la scomparsa della presidente Maria Cristina De Zardo. Per questo motivo è stata rinviata la gara contro il Futball Cava Ronco, programmata per mercoledì e valida per la trentesima giornata del campionato di Eccellenza. Il match è stato fissato per mercoledì 10 aprile alle 15.30. "L'intera FCR Forlì si unisce al cordoglio della società e della famiglia esprimendo le più sentite condoglianze", si legge in una nota.