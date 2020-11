Coach Dell'Agnello: "C'è rammarico e non delusione. T-Rod avrebbe voluto giocare"

T-Rod in campo malgrado l'infortunio all'anulare della mano destra? "Ci ha pensato, ma lo abbiamo stoppato sul nascere". A rivelare il retroscena è coach Sandro Dell'Agnello dopo la sconfitta a testa alta subìta da una rimaneggiata Pallacanestro Forlì 2.015 nella finalissima di Supercoppa contro Scafati. La squadra biancorossa si è presentata alla Final Eight di Cento tra infortunati e problemi di covid e domenica mattina ha avuto la doccia fredda dell'assenza di Terrence Roderick. "C'è rammarico e non certo delusione - osserva l'allenatore -. Qualcuno di noi ha giocato più dei minuti preventivati prima di questi tre giorni. Sono contento che nessuno si è fatto male, perchè qualcuno era a rischio. Abbiamo dato tutto quello che avevamo".

Dell'Agnello ripercorre il film della finale: "Dopo un inizio tragico siamo rientrati in partita e abbiamo finito con un punteggio molto dignitoso, non regalando nulla". Forlì si è persino portata a -5 ad inizio del quarto periodo nonostante l'assenza di T-Rod: "All'inizio del terzo quarto non nego di averci creduto un po', ma avevamo tre titolari fuori e Landi e Bolpin, che hanno messo l'anima, non ce la facevano più, compresi Rush, Natali e Rodriguez, che in questi tre giorni hanno fatto gli straordinari. Abbiamo resistito stoicamente e abbiamo fatto anche troppo".

Il bilancio è positivo: "Possiamo solo essere orgogliosi. Non abbiamo messo solo grinta in questi tre giorni, ma abbiamo giocato anche a pallacanestro pur largamento rimaneggiati". In finale è stata più difficile "vuoi per la caratura dell'avversario, vuoi per le assenze". Parole lodevoli per Campori: "E' una garanzia, una mano ce la da sempre". Capitolo infermieria: su T-Rod, "l'auspicio è di recuperarlo in qualche giorno. Bruttini e Giachetti dovrebbero tornare in gruppo mercoledì".