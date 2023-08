Forlì Calcio attento all'ambiente: acqua da bere dall'erogatore e borracce

Nuova partnership commerciale tra Forlì calcio e Crystal, azienda del territorio specializzata nella vendita di depuratori ed erogatori d’acqua, che da oggi è "official partner" dei galletti. Grazie alla collaborazione con la titolare Cristina Amaducci, da oggi la squadra è dotata dentro gli spogliatoi di una colonnina da cui tutti i giocatori e staff potranno riempire le borracce in alluminio che l’azienda stessa ha fornito a tutti i tesserati del gruppo Prima squadra. Una scelta importante, volta ad eliminare le bottigliette di plastica affermandosi in tutto e per tutto come una realtà green attenta all’ambiente.