Forlì Calcio, mister Cornacchini si presenta alla città: "Ho sensazioni positive"

Si è presentato nel primo pomeriggio di mercoledì il nuovo tecnico del Forlì Calcio Giovanni Cornacchini, entrando nello stadio che di fatto sarà la sua "casa" per la stagione prossima. Accompagnato dal suo secondo Tommaso Marolda e presentato dal presidente Gianfranco Cappelli e dal direttore sportivo Massimo Andreatini, non ci ha messo molto il tecnico marchigiano a far capire di che pasta è fatto: "Forlì è una piazza stimolante che ha bisogno di ottenere risultati importanti - sono le prime parole del tecnico -. L'entusiasmo del direttore Andreatini mi ha portato a sposare la causa biancorossa, speriamo di fare bene fin da subito".

Cornacchini ha poi snocciolato l'identikit del tipo di giocatori che gli piacerebbe avere a disposizione: "Sono un allenatore sanguigno e ricerco nei miei giocatori la mia stessa grinta e determinazione - analizza -. Ho avuto modo di vedere alcuni video del Forlì della stagione passata, la base c'è ed è buona, vediamo col mercato di porterla migliorare ancora di più". Un lavoro che non sarà affatto semplice per il direttore sportivo Massimo Andreatini, ma che comunque ci tiene a precisare diversi punti: "Lo staff è di alto profilo a cui andremo ad aggiungere un gradito ritorno come Ermes Morini come preparatore dei portieri - chiosa il direttore -. Abbiamo trattative in fase di chiusura ma soprattutto cerco giocatori di carattere che sappiano lavorare in un determinato modo perché il mister da questo punto di vista è molto esigente".

Mister Cornacchini, come anticipato nei giorni scorsi, si radunerà col gruppo ai primi di agosto presso il centro sportivo "Pantieri" di Meldola, impianto che per la terza volta ospiterà gli allenamenti dei galletti per tutta la stagione in previsione poi dello start ufficiale del campionato 2021-2022 che sarà il 12 settembre in Coppa Italia e il 19 settembre con l'esordio in campionato.