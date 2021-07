Formula 3, è il weekend del Gp d'Ungheria. Nannini: "La pista mi piace, possiamo fare bene"

La F3 fa tappa all'Hungaroring per il Gran Premio d'Ungheria, quarto round del campionato. Matteo Nannini, reduce dal suo terzo fine settimana in Formula 2 con Campos Racing, torna a difendere i colori dell'Hwa Racing Lab, presentandosi all'appuntamento al nono posto in classicia con 26 punti totalizzati. Dopo il 5° posto ottenuto nell'ultima manche al Red Bull Ring, il pilota di Forlì ritiene che ci siano le basi per costruire un weekend positivo in Ungheria sulla base degli ultimi riscontri sul tracciato austriaco a inizio luglio.

"La pista mi piace - esordisce -. Farà molto caldo e quindi mi aspetto che il degrado sarà elevato. Come sempre il venerdì è il giorno più importante del weekend, quindi è necessaria la massima concentrazione fin da subito. Nel complesso penso che qui in Ungheria ci siano i presupposti per avere dei buoni risultati". La sessione di libere della durata di 45' inizierà venerdì mattina alle 10.05, mentre le qualifiche cominceranno alle 13.50. Sabato vedrà Gara-1 scattare alle 10.35 e la seconda manche alle 17.55, con il gran finale del weekend domenica mattina alle 10.45.