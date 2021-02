"I miei confini", Lotti completa la maratona per lo sport in 3 ore e 29 minuti

48,13 chilometri completati in 3 ore, 29 minuti e 51 secondi. Domenica mattina l'assessore allo Sport del Comune di Predappio e maratoneta Lorenzo Lotti ha corso a scopo benefico a sostegno dello sport, percorrendo i confini predappiesi, con partenza da Piazza Sant'Antonio ed arrivo a Palazzo Varano. Il percorso ha toccato le località di San Savino, Tontola, Santa Marina, Monte Colombo, Monte Maggiore, Marsignano, Vecchielle, Fiumana, Bellaria, Rocca delle Caminate e Fusa.

Con il Forlivese in zona arancione, gli sportivi non possono più uscire dai confini comunali. Per questo motivo Lotti ha organizzato una domenica all'insegna della corsa intitolata "I miei confini", tenendo un passo medio di 4'22 al chilometro. "Sono felicissimo dell’evento - ha esclamato Lotti su Facebook -. Il calore, la partecipazione ed i tantissimi messaggi sono per me la cosa più bella". Ad affiancarlo in bici l'amico Mirco Giannelli ed altre persone che si sono alternate al suo fianco.