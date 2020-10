Lugo infila una bomba dietro l'altra: Baskèrs ko in amichevole

Altro allenamento congiunto di lusso per i Baskèrs, impegnati sulle tavole del PalaBanca per affrontare i biancoverdi di Tumidei, ancora ai nastri di partenza in C Gold con motivate ambizioni di vertice. Dopo un primo quarto ad inseguire, ove i locali imbucano ben sette triple (alla fine saranno ben 15) in altrettanti tentativi, i rossoneri ritrovano in fretta il bandolo della matassa stringendo le maglie difensive ed affidandosi all’intraprendenza di capitan Rombaldoni, ben supportato da Nervegna. Quarto pari ad appannaggio degli uomini di Agnoletti che, nonostante l’evidente divario fisico con gli avversari, per lunghi tratti se la sono giocata alla pari, a conferma del buon lavoro svolto finora. Ultimo impegno amichevole prima dell’inizio del campionato previsto per sabato 17 ottobre quando al PalaPicci dalle ore 18,30 arriverà la Basket 2005 Cesena di Ruggeri (serie D).

