MotoGp, Gp Portogallo: Oliveira strappa la pole a Morbidelli. Dovi solo 12°

Una battaglia sul filo dei millesimi premia Miguel Oliveira. Sulla pista di casa di Portimao, si è aggiudicato l'ultima pole position della stagione, mettendo tutti in riga nelle qualifiche del Gran Premio del Portogallo. Il portacolori della Ktm del team Tech 3 nell'ultimo giro utile ha soffiato la migliore prestazione ad un grande Franco Morbidelli, entrato nel turno decisivo passando dalla Q1. Il portacolori della Yamaha del team Petronas, reduce dalla vittoria di domenica scorsa a Valencia, aveva fermato il cronometro sul tempo di 1'38"936, ma per appena 44 millesimi non è stato sufficiente per la casella numero uno. In prima fila ci sarà anche la Ducati Pramac di Jack Miller, a 146 millesimi dalla pole.

La seconda fila sarà aperta da Cal Crutchlow (Honda Lcr) a precedere la Yamaha Petronas di Fabio Quartararo e la Repsol Honda di Stefan Bradl. Andrea Dovizioso non è andato oltre la dodicesima posizione. Nell'ultimo tentativo stava realizzando un giro discreto, ma il tempo è stato cancellato per aver superato i limiti della pista. Il distacco del forlivese è contenuto in appena 695 millesimi. Sedicesimo "Pecco" Bagnaia con l'altra Ducati Pramac; male Valentino Rossi, solo 17esimo all'ultima da ufficiale da Yamaha davanti a Danilo Petrucci (Ducati) e Lorenzo Savadori (Aprilia). Appena ventesimo il fresco campione del mondo Joan Mir (Suzuki).