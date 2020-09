Nessun rinvio: il derby Rimini-Forli si giocherà regolarmente

"Non esistono i presupposti per il rinvio della gara". Rimini-Forlì si giocherà regolarmente. Lo ha comunicato la Lega Nazionale Dilettanti. Il match si disputerà domenica a porte chiuse alle 15 al Romeo Neri. Il Rimini, preso atto delle esigenze della LND, ha comunicato di "accettare la decisione preparandosi al meglio alla gara contro i “cugini” forlivesi". Anche per la squadra di mister Beppe Angelini si tratta del debutto in campionato. La prima giornata del Forlì era stata rinviata dopo che gli accertamenti anti-covid avevano allarmato la società di viale Roma per presunti cinque casi di positività, poi risultati negativi dai tamponi di verifica eseguiti dopo i test sierologici. Il Rimini era stato colpito invece da un focolaio. Dei sette giocatori riminesi risultati positivi, cinque dopo oltre due settimane di quarantena sono guariti e si sono riaggregati per gli allenamenti, mentre due sono risultati ancora positivi.

