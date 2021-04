Nuoto, weekend ricco di medaglie per i giovani del Rari Nantes Romagna

Con il secondo fine settimana di gare si conclude il programma gare per le finali regionali in vasca corta categoria. Gli atleti del Rari Nantes Romagna si sono distinti con miglioramenti personali: prime soddisfazioni a livello regionale sono arrivate per Giulia Morgagni, classe 2008, prima finale tra le categorie maggiori, argento nei 100 stile libero con il tempo di 1'01"5, mentre Giulianini Lucia, classe 2005, ha ottenuto il personale nei 50 rana, 34"8, che le ha permesso di ottenere il secondo posto dopo a corredo delle medaglie della prima giornata.

Doppio argento per Caggia Andrea, classe 2005, e doppio miglioramento personale nei 100 e 200 dorso, fermando il cronometro rispettivamente in 59"2 e 2'07"00 confermando nuovamente lo splendido stato di forma e l'obiettivo sempre più vicino del tempo per la partecipazione ai campionati italiani di categoria. Filippo Pantieri, sulla maggior distanza della rana, ha strappato un terzo posto con il tempo di 2'19"00 con un miglioramento di rilievo sul personale.

Altri medagliati poi si sono distinti nelle due giornate in programma: Luca Di Fabio è nuovamente salito sul podio per il secondo fine settimana, ottenendo l'argento nei 100 stile libero con 1'03"00, come anche Patrick Cappiello nei 200 stile libero con 2'00"5 sempre argento e sempre più consapevole delle sue capacità e obiettivi per la stagione in corso. Menzione speciale in questi due giorni di gare per Caterina Sirri, in crescita che si è distinta nelle numerose finali a cui ha partecipato con un crescente impegno, concretizzando obiettivi di livello sempre più alti.