Scherma, Palazzi e Liuzzi protagonisti nelle qualificazioni regionali Under 17 e 20

Si sono svolte a Bologna il 10 e 11 aprile per le categorie femminili e lo scorso weekend per quelle maschili, le qualificazioni regionali Cadetti e Giovani dove gli spadisti forlivesi hanno cercato di strappare il pass per la fase nazionale. Tra i già qualificati per meriti precedenti troviamo Leonardo Cortini nei Cadetti, Asia Vitali tra le Cadette, Alice Franchini e Dario Remondini nelle rispettive categorie Giovani.

Nella prima giornata di gare sono scese in pedana le atlete Under 17. La migliore è stata Francesca Torelli con l’ottavo posto, ma a gioire sono anche Anita Sgubbi e Greta Versari, che, chiudendo tra le prime 16, hanno conquistato il pass per la fase nazionale. In generale, meritano un applauso tutte le cadette forlivesi visto che erano chiamate a misurarsi contro atlete di età superiore, più abituate a competere a determinati livelli. Un’altra qualificazione è arrivata anche nella giornata successiva: Asia Vitali, al termine di una prestazione autorevole, si è classificata in quinta posizione, sfiorando l’ingresso in semifinale.

Nella categoria Cadetti il protagonista assoluto è Alessandro Palazzi, che dopo una serie di vittorie e di prestazioni convincenti, ha vinto la prova e sale sul gradino più alto del podio dimostrando di essere uno dei migliori spadisti della sua categoria. Convincenti anche le prestazioni di Tommaso Vasumi, Riccardo Cappelletti e Marco Bulgarelli, rispettivamente ottavo, dodicesimo e tredicesimo, piazzamenti che hanno consentito loro di guadagnare la qualificazione.

Nell’ultima giornata è spiccato il terzo posto finale del classe 2005 Massimo Liuzzi nella categoria maschile Under 20, un ottimo risultato considerando l’età di tutti i partecipanti. Tra i migliori anche Leonardo Cortini, che ha mancato il podio per una sola stoccata chiudendo 6°, e Nicolò d’Acquisto che ha concluso la sua gara all’ 8° posto. Qualificazione ottenuta anche da Alessandro Palazzi 13esimo e Andrea Gemelli 14esimo.

Nel frattempo Chiara Castagnoli ha conquistato il terzo posto nella categoria Ragazze/Allieve al trofeo di Lignano, un ottimo allenamento in vista della prossima gara ufficiale. Oltre ai risultati, per il Circolo Schermistico Forlivese c’è la soddisfazione di essere la società che ha portato più partecipanti in tutta la regione. E la prossima settimana spetta ai numerosi spadisti Under 14 difendere i colori forlivesi.