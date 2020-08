Softball, la Poderi dal Nespoli in Toscana per consolidare la leadership del girone

Seconda giornata del girone di ritorno la Poderi dal Nespoli sarà in trasferta sul campo della formazione della Sestese a Sesto Fiorentino. Le gare si giocheranno nel pomeriggio di sabato, in quanto l’impianto toscano non è dotato di illuminazione, con inizio di gara uno alle ore 14,30 e con gara due a seguire, il caldo con le temperature previste anche oltre i 35° gradi sarà il terzo incomodo in questa trasferta. In classifica le toscane sono terze con quattro vittorie in 10 incontri, all’andata la Poderi chiuse anzitempo per manifesta gara 1 al 5 inning per 9-1, mentre in gara 2 le forlivesi si imposero per 4-1 nei sette inning regolamentari.

Netta è la differenza sia nel box che in pedana fra le due squadre, le forlivesi, forti degli otto successi consecutivi guidano la classifica della battuta con un .406 di media battuta le toscane sono ultime in questa classifica con una media di .232. In pedana se le toscane sono seconde dietro le forlivesi la Poderi dal Nespoli ha una media ERA 1.94, seguita dalla Sestese con una media ERA 4.85 la differenza fra le due formazioni appare abbastanza netta.

Nelle romagnole c’è il rientro di Elisa Grifagno in seconda base, forse rimandato il rientro di Martina Laghi dall’infortunio, finora sostituita egregiamente da Virginia Mambelli, saranno valutate prima della gara le condizioni di Carlotta Onofri per lei allenamento differenziato in settimana, mentre sarà a disposizione del manager Brusa l’interno/ricevitore Sara Bartoli indisposta nella gara di sabato scorso al suo esordio con la maglia forlivese.

In pedana come all’andata a Ilaria Cacciamani per la Poderi dal Nespoli le toscane opporranno, quasi certamente, la giovane Pergola con Salvatici come rilievo. In gara 2 il manager forlivese avrà a disposizione sia Banchelli, sia Onofri (da valutare) da opporre alla più esperta Balloni in pedana per le toscane.

Nell’altro scontro del girone “B” che si giocherà domenica le Blue Girls Bologna ricevono la visita dell’emiliane del Collecchio con l’obiettivo di consolidare la seconda piazza del girone ad una gara avanti alle toscane. Nel Girone “A” le sfide Bollate-Bussolengo e Thunders-Caronno sono a pronostico a favore delle lombarde sulle venete.