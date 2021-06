Tennis, conto alla rovescia per gli Internazionali Città di Forlì: primi tre giorni di sfide ad ingresso gratuito

"E' motivo di grande orgoglio per Forlì ospitare questa manifestazione, che si sta confermando sempre di più come città del grande tennis", esordisce Daniele Mezzacapo

Conto alla rovescia per la seconda edizione degli Internazionali di Tennis Città di Forlì Atp Challanger 80, in programma al Villa Carpena dal 13 al 19 giugno nella cornice del Villa Carpena. "E' motivo di grande orgoglio per Forlì ospitare questa manifestazione, che si sta confermando sempre di più come città del grande tennis", esordisce Daniele Mezzacapo, vicesindaco con delega allo Sport. Lo spettacolo è assicurato, come si può intuire dalla prestigiosa entry list dei tennisti che animeranno la gara e che si contenderanno – oltre che il titolo di vincitore della città di Forlì – la bellezza di 80 punti Atp. Alessandro Gianessi (numero 159 al mondo) e Tallon Griekspoor (131) sono solamente alcuni dei campioni che sarà possibile ammirare sulla terra rossa del Villa Carpena.

I biglietti sono acquistabili al sito diyticket.it mentre il programma di gioco è consultabile sulla pagina Facebook @meftennisevents o sul sito www.internazionaliforli.com. Per fare ingresso agli spalti sarà necessario presentarsi con un documento d’identità e con un’autocertificazione scaricabile dal sito dedicato. "Un’occasione unica per respirare del vero tennis, così come unica è l’occasione di poter assistere gratuitamente ai primi tre giorni di gara: dal 13 al 16 giugno, infatti, l’ingresso sarà gratuito - sottolinea il vicesindaco -. L’ingresso gratuito è un’occasione da non farsi sfuggire. Ci aspettiamo una bella risposta da una città di sport come Forlì". Ancora pochi giorni e l’attesa diventerà adrenalina da match.