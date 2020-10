Una stagione a gonfie vele per i forlivesi del Circolo Nautico del Savio

Lo scorso 17-18 ottobre all’Eastbay Yachting Club Anzio (Roma), i ragazzi del Circolo Nautico del Savio sono stati protagonisti della terza ed ultima regata nazionale RS Feva del calendario 2020. Giacomo Gatta e Vittoria Sampieri, all’ultima regata prima del cambio di classe velica, si sono aggiudicati sia il primo gradino del podio assoluto che il premio del primo equipaggio misto. Secondo posto sempre un equipaggio del CNSavio con Sofia Titolo e Ludovico Zambelli (C.N.Cervia Amici Vela) a soli tre punti dall’oro.

L’equipaggio Gatta-Sampieri durante il primo giorno di regate, si è distinto anche per la sportività e il fair play, che contraddistingue questa classe velica giovanile, aspettando il resto della flotta prima di tagliare il traguardo per posticipare il tempo limite di arrivo ed ammortizzare il numero di concorrenti squalificati che il loro distacco e le condizioni meteomarine complesse, con vento sui 5 nodi e onda lunga, avrebbero causato. Altre buone posizioni per Francesco Trucchi e Massimiliano Scalzulli al 9° posizione e per i più giovani Alessandro Elia e Alessandro Casadei il 25° posto, tutti allenati da Matteo Rusticali allenatore CNSavio e presidente dell’RS Feva Italia

Con il totale dei punti delle quattro regate nazionali della stagione Gatta-Sampieri hanno vinto anche la ranking list nazionale Rs Feva Italia 2020 seguiti, in terza posizione, dai compagni di squadra Trucchi-Scalzulli. Gli atleti del CNSavio, tutti forlivese e per la maggior parte studenti del Liceo Scientifico Fulcieri Paolucci Calboli di Forlì, hanno chiuso questa stagione difficile fatta di sacrifici con ottimi risultati grazie al sostegno di allenatori, genitori, insegnati e dirigente.