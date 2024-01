Bleuline Forlì: le ultime due fatiche per chiudere in bellezza il girone d’andata si chiamano Sassuolo e Piacenza

Come amavano ripetere i nostri antenati, gennaio e febbraio sono la chiave di tutto l’anno. Lo sa bene la Bleuline Forlì che è pronta a vivere il primo mese del nuovo anno con lo stesso entusiasmo della fine del 2023. Il 2024 è appena cominciato ma non è ancora tempo per la ripresa del campionato di B1 di volley femminile. La formazione romagnola, attuale quinta forza del girone C (in coabitazione con la Campagnola Emilia) vuole terminare il girone d’andata nel migliore dei modi e per farlo dovrà affrontare due avversarie assolutamente alla sua portata.

Il primo match dell’anno sarà quello di sabato 13 gennaio, quando al Ginnasio Sportivo le biancoblu dovranno vedersela con l’insidiosa BSC Materials Sassuolo. Le emiliane navigano nella zona “calda” del girone e hanno bisogno di punti pesanti per allontanarsi dalle posizioni di classifica più pericolose. Ecco perché le Linci rappresentano un ostacolo da non sottovalutare e da affrontare con la giusta concentrazione. Sabato 20 gennaio, poi, Forlì andrà in trasferta a Piacenza per sfidare il fanalino di coda VAP: quest’ultima ha conquistato un solo punto finora, dunque il pronostico sembrerebbe scontato ma sono spesso queste le partite più complicate della stagione.

Con 6 punti, la Bleuline salirebbe a quota 24, proprio il bottino che attualmente vantano le due squadre terze (l’ultima posizione disponibile per accedere ai play-off che valgono l’A2), la Giusto Spirito Rubiera e l’Everest MioVolley. La classifica attuale delle ragazze di coach Marone è comunque già incoraggiante. Confrontandola con quella dello scorso anno, si scopre che le forlivesi hanno totalizzato tre punti in più (18 contro 15): il girone d’andata del campionato 2022-2023 della Bleuline finì con 19 punti, uno in meno rispetto a quelli già ottenuti oggi, di conseguenza le statistiche possono essere ulteriormente migliorate. Ancora 11 giorni e il campo dirà qualcosa in più di quelle che al momento sono delle semplici previsioni.