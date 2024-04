Volley femminile, vittoria nel derby contro Rimini: la Sammartinese torna in serie C

La Sammartinese vince al tie break il derby contro Rimini e conquista la promozione in serie C. Sabato si é disputato il big match del campionato fipav di Serie D tra Flamigni e Figurella, seconda forza del campionato. E' stata una partita avvincente, in cui le ragazze della Sammartinese sono riuscite a portare a casa due punti fondamentali per la promozione in serie C. Un anno che doveva essere di riorganizzazione per la società dopo la retrocessione dello scorsa stagione, si è trasformato invece in un anno in cui la compagine forlivese non ha mai perso una partita riuscendo a conquistare la promozione con due giornate in anticipo.

Sabato sera il pala Marabini si è presentato con una bella cornice di pubblico, pieno di piccole atlete, fratelli, amici, genitori e fan a sostegno delle biancorosse, che venivano da una settimana turbolenta a causa di infortuni e un po’ di tensione data l’importanza della partita. Servivano 2 set per realizzare questo sogno e le ragazze sono riuscite a trasformare questa ansia in grinta e determinazione. Il primo parziale è passato veloce grazie una buona ricezione e ottimi attacchi dal centro, chiudendo sul 25 a 17.

Stesso scenario nel secondo set, con le ragazze che hanno portato a casa l’ambita promozione, tra gli applausi e l’esultanza di tutto il pubblico presente. A questo punto il Coach Zauli ha dato spazio a tutte le ragazze della rosa. Avendo ormai raggiunto l’obbiettivo tanto ambito, la tensione e l’adrenalina sono calate e con questa anche la concentrazione di gioco lasciando spazio alle avversarie di conquistare terzo e quarto set. L’orgoglio delle biancorosse si è rivisto nel quinto set, vinto 15 a 10. E’ così è arrivata la 20esima vittoria consecutiva.

Ora la Samma non si accontenta solo della promozione ma punta a battere il record provando a vincere 22 partite su 22. Prossimo match venerdì alle 21.30 al Pala Marabini contro la giovane squadra del Mosaico.