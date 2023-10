Volley giovanile. Forlì e Ravenna uniscono le forze e vincono il 3° Trofeo Nannini

Si chiude ufficialmente il terzo Trofeo Nannini, il torneo dedicato ad Andrea Nannini, fondatore della Scuola di Pallavolo Anderlini insieme a Giovenzana. Sei categorie ai nastri di partenza che hanno consegnato le coppe alle migliori squadre. Per quel che riguarda l'Under 18 Femminile, l’edizione 2023 è stata contrassegnata dal dominio della Mondial Textcart, vale a dire la collaborazione tra Bleuline Forlì e Mosaico Ravenna. È stata proprio questa unione di intenti a dare la possibilità alle ragazze di conquistare la combattuta finale con Savino del Bene Scandicci. È arrivata terza la Moma Anderlini padrona di casa, che ha superato al tie-break la VTB Progresso Aredici Bologna completando idealmente il podio.

Tornando a parlare della Mondial Textcart, il dominio è cominciato già nel girone iniziale, con la formazione Under 18 che ha regolato Anderlini Pediatrica, Corlo Hidromec e Liberi e Forti vincendo sei set su sei, senza perderne neanche uno. Nei quarti di finale, poi, le ragazze non hanno avuto problemi nel regolare (sempre con il punteggio di 2-0) la Pallavolo Ferrara, mentre in semifinale il duo Forlì-Ravenna ha avuto la meglio sulla Moma Anderlini, un’impresa non semplice visto che è stata affrontata la formazione di casa. Nell’atto finale del Trofeo Nannini, il trionfo è arrivato in seguito all’ennesimo 2-0 che ha piegato la resistenza della Giacobazzi Vini Nonantola.