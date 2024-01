Volley, non sorride questa volta il tie-break alla Querzoli che perde contro Macerata

Non sorride questa volta il tie-break alla Querzoli Volley Forlì che al Ginnasio sportivo di Viale della Libertà viene sconfitta con i parziali di 16-25, 23-25, 25-19, 25-20, 14-16 contro Paoloni Macerata. Una battuta d'arresto per i ragazzi di coach Gabriel Kunda che gli permette comunque di muovere la classifica scivolando però nuovamente all'ultimo posto in classifica. Primo set senza storia con Macerata che domina in difesa e in attacco chiudendo agevolmente sul 16-25 (0-1). Secondo set vissuto punto a punto (22-22) poi nel finale è ancora una volta Macerata ad avere la meglio (0-2).

Nel terzo set gli ospiti calano di intensità e precisione lasciando spazio alla Querzoli che con i suoi uomini migliori Kunda (22 punti totali) e Bonatesta (32 punti totali) rilanciano le speranze di rimonta della formazione forlivese con un 25-19 (1-2). Quarto set ancora targato Forlì che pareggia i conti (25-20) portando così la contesa al quinto set. Tie-break però fatale ai padroni di casa che partono forte (9-6) ma sbagliando il match-point subiscono proprio nel finale il sorpasso di Macerata che si aggiudica la contesa (14-16).

Tabellino Querzoli: Bonatesta 32, Fabbri ne, Barducci, Del Grosso 9, N.Kunda 22, A.Pirini 10, Soglia 1, Rondoni ne, Mariella 5, Casamenti ne, Berti (L1), Pusceddu (L2). All. G.Kunda.