Collegamento veloce tra Cesena e Forlì, Lattuca: "Il 2023 è l'anno della progettazione dello studio di fattibilità"

"Con la rotonda di Panighina aggiungiamo un’opera importante al patrimonio delle infrastrutture del territorio provinciale". Il presidente della Provincia, Enzo Lattuca, commenta così la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione della nuova rotonda di Panighina all’incrocio tra la via Emilia e le strade provinciali 5 Santa Croce e 65 Cesena-Bertinoro. I lavori partiranno nel mese indicativamente a giugno e dureranno 180 giorni con un investimento complessivo di 1milione 300mila euro, di cui 1milione 200mila euro finanziati direttamente dalla Regione Emilia - Romagna mentre la Provincia ha stanziato 120mila euro di fondi propri.

"Ma non ci fermiamo alla gestione dei cantieri - prosegue Lattuca -. Il 2023 sarà l’anno della progettazione dello studio di fattibilità sul Collegamento veloce tra Cesena e Forlì che collegherà la secante di Cesena con la circonvallazione di Forlimpopoli e la tangenziale di Forlì, studio fondamentale per reperire risorse economiche per realizzare i singoli lotti, compreso il lotto zero della secante di Cesena".