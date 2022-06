30 anni di impegno per l'Appennino romagnolo, Gal l'Altra Romagna li celebra con un convegno

Quella del 27 giugno sarà una giornata da ricordare per il Gal L’Altra Romagna e per il territorio dell’entroterra collinare e montano delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna. Ricorrono infatti i 30 anni di attività dell’ente che ha sempre avuto la mission di sviluppo e promozione dell’Appennino romagnolo, occupandosi di contributi nell’ambito di programmi di finanziamento regionali, nazionali ed europei.

“La nostra è una lunga storia – afferma il presidente Bruno Biserni – è una storia di legame con il territorio, con le sue istituzioni pubbliche, con le sue associazioni di categoria, con le sue imprese, fatta di bandi, progetti, attività rivolte sia al settore pubblico che al settore privato”. “L’iniziativa del prossimo 27 giugno vuole essere un momento di confronto con tutti i partecipanti in merito a quanto è stato fatto in questi anni passati, ma soprattutto vuole essere un ponte per il futuro, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder pubblici e privati".

"Perché il Gal L’Altra Romagna - continua Biserni - vuole continuare ad essere uno strumento operativo e un punto di riferimento a sostegno dei territori svantaggiati, dei territori delle aree rurali, come lo è stato sin dagli inizi. Al convegno avremo anche le presenze dei presidenti e i direttori del passato, così come quelle di alcuni amministratori-consiglieri”.

“C’è una citazione che dice - conclude il presidente -. Perdere il passato significa perdere il futuro”, quindi sarà nostro orgoglio avere in presenza chi ha fatto la storia di questo ente". Il convegno, aperto al pubblico, avrà inizio alle 10 con registrazione dei partecipanti a partire dalle 9,30 e si terrà nella cornice di Rocca delle Caminate – Meldola.