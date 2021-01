49 cuori stesi in piazza Saffi, la protesta dei circoli Arci finisce con una multa

Davanti all'ingresso del Comune, in piazza Saffi, è stata stesa una realizzazione chiamata " "49 cuori per aiut-Arci" che si compone di 49 cartoni come il numero dei circoli del comprensorio di Forlì

Sabato mattina si è tenuta una manifestazione di protesta dei circoli associativi Arci chiusi per effetto delle normativa anti-Covid. Ad animare la manifestazione è stato Mattia Bertozzi, gestore del circolo di Galeata. Davanti all'ingresso del Comune, in piazza Saffi, è stata stesa una realizzazione chiamata " "49 cuori per aiut-Arci" che si compone di 49 cartoni come il numero dei circoli del comprensorio di Forlì, in tutti sono stati dipinti dei cuori che rappresentano i sentimenti dei soci. "I cartoni si possono calpestare proprio come lo stato italiano sta facendo nei confronti delle associazioni, nel mezzo ho posizionato un comodino con un telefono sopra e la scritta 'C'è nessuno all'ascolto?' proprio a significare che nessuno ascolta le nostre richieste d'aiuto", spiega Bertozzi. Alla manifestazione sono intervenuti alcuni responsabili di altri circoli, in gran parte dell'Arci. L'organizzatore è stato sanzionato dalla Polizia Locale per l'omessa richiesta del suolo pubblico e pertanto è stato multato con 150 euro di verbale.