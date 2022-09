800 anni di Sant'Antonio di Padova a Forlì: al via le celebrazioni

La Diocesi di Forlì celebra gli ottocento anni di Sant’Antonio di Padova che dal 1221 al 1222 visse per oltre un anno all’eremo di Montepaolo e il 24 settembre 1222 tenne a Forlì la sua prima predica pubblica. Venerdì pomeriggio la Sala Melozzo ha ospitato il convegno con gli interventi di padre Luciano Bertazzo dei frati minori conventuali a cui è affidato il tema “Da Montepaolo a Forlì: l’identità ritrovata di frate Antonio”, e di Gabriele Zelli che ha presentato “Il luogo della prima predica di frate Antonio a Forlì: ipotesi e certezze”. Suor Maria Grazia Riva delle Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento ha presentato la mostra “Sant’ Antonio: la voce e il miracolo” allestita al Vescovado di Forlì e che è stata inaugurata al termine dell’incontro. La mostra resterà aperta fino al 7 ottobre (dal lunedì al venerdì 9.30-12.30, 15-17) con la possibilità di visite guidate su prenotazione (telefono 0543.32620, dal lunedì al venerdì 9.30-12.30).

Sabato 24 settembre alle 20.30 nel piazzale del santuario di Montepaolo si svolgerà la sacra rappresentazione “La voce e il miracolo” a cura dell’associazione Di-segno. Domenica 25 alle 17 nella Cattedrale di Forlì si terrà la solenne concelebrazione eucaristica, con la presenza dei frati francescani e domenicani, presieduta dal card. Mauro Gambetti, vicario generale di Papa Francesco per la città del Vaticano. Alle 21, nella Sala San Luigi andrà in scena lo spettacolo su Sant’Antonio “Troppa grazia” a cura di “Teatro minimo” di Ardesio (Bg).

“Questo centenario - afferma il vescovo Corazza - si unisce ad altri appuntamenti importanti che vivremo in questo inizio del secondo anno di cammino sinodale: venerdì e sabato abbiamo ricordato monsignor Luigi Giussani, fondatore di Cl, nel centenario della nascita, il 5 ottobre Annalena Tonelli, il 16 ottobre gli 80 anni di presenza dei Salesiani a Forlì, e il 9 novembre il 70° anniversario della morte di mons. Giuseppe Prati, il familiare don Pippo dei forlivesi, sacerdote, educatore e comunicatore. In quest’anno inoltre ricorre il 60° anniversario dell’apertura del Concilio ecumenico Vaticano II. Guardiamo a questi testimoni e a questi avvenimenti per imparare a vivere con entusiasmo, nel nostro tempo, l’annuncio del Vangelo, la passione educativa, la bellezza delle relazioni, la presenza nella vita reale delle persone”.