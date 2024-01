"Riparto dalla periferia perché il centro non fa più per me": il corso diventerà orfano del negozio di abbigliamento

"Riparto dalla periferia perché il centro di Forlì non fa più per me". A parlare così è Giorgia Antimi, titolare di Glitter, negozio di abbigliamento in corso della Repubblica, che a fine marzo chiuderà i battenti per spostarsi in periferia. "Aprirò un ‘concept store’ con marchi di nicchia e prodotti fatti a mano, personalizzati. Non avrà le vetrine come un negozio normale, e all'interno ci sarà anche un laboratorio in cui i capi verranno personalizzati da me, li dipingo, li borchio - spiega Giorgia Antimi -. Anche gli orari non saranno quelli standard, lavorerò in contemporanea con l'online per vendere tramite internet".

Oltre al periodo non troppo felice per il commercio in genere, Giorgia Antimi si è dovuta confrontare anche con i lavori di rivalorizzazione di corso della Repubblica che, è vero miglioreranno esteticamente il corso, ma per ora stanno generando disagi. "Io ero già un po' dubbiosa per tanti motivi e quando ho saputo che partivano dei lavori nella mia via ho deciso di chiudere - continua Giorgia - Ora, poi, proprio nel periodo dei saldi, i lavori sono arrivati di fronte al mio negozio, praticamente non mi si vede nemmeno più dalla strada". Giorgia Antimi ha alle spalle 17 anni di attività e ha cambiato diversi negozi. In centro ne ha avuti 4, tutti in zone di prestigio: via delle Torri, corso Garibaldi e corso della Repubblica.

"Al tempo l'affitto era alto ma era proporzionato agli incassi - continua l'imprenditrice - Poi il covid, l'alluvione, e lavori sulla strada. Basta, non ce la faccio più. Mi dispiace andar via dal centro città ma sento che non è più il mio posto".

Cos'è cambiato nel commercio? "E' cambiato che la gente ora compra online o va nei centri commerciali dove ci sono le catene internazionali, quelle che attirano i giovani e i loro genitori. E poi, forse, la gente ha meno soldi in genere. Purtroppo a Forlì, in centro storico, non ci sono quei negozi di cui parlavo prima e il passaggio si sta riducendo. Basterebbe uno Zara, un H& M o qualcosa di simile per renderlo più attrattivo". Nella zona in cui Giorgia Antimi si trasferirà agli inizi di aprile ci sarà un parcheggio ampio e gratuito. Per ora, però, e fino a fine marzo, sta facendo una grande svendita con sconti che vanno dal 50 al 70%. Un'occasione da non perdere.