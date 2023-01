Modigliana, frana una porzione di rupe sullo stradello pedonale del Casone

Danni da maltempo anche a Modigliana. Pioggia, neve e vento hanno causato la caduta di molti rami nei giardini pubblici e di diverse piante in via Costa. Il sindaco Jader Dardi ha segnalato il “grave cedimento di una porzione di rupe a monte dello stradello pedonale di collegamento del Casone verso il centro storico, che ha comportato la chiusura dello stradello e su cui si interverrà appena possibile per rimuovere il terreno e ripristinare il collegamento. Martedì condizioni meteo permettendo, si verificheranno le situazioni nell'intero territorio”.