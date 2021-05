Volontario della Croce Rossa, innamorato della bici: Forlì piange Domenico Cavallini

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno provato a rianimare Cavallini per quasi un'ora, ma per lui non c'è stato nulla da fare

E' il 78enne forlivese Domenico Cavallini il ciclista deceduto martedì pomeriggio nelle campagne della zona di Villagrappa, poco distante da via Ossi. L'uomo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina, stava percorrendo via Gesuita, proprio al confine tra il faentino e il forlivese, in sella a una bici da corsa, quando improvvisamente è finito nel fosso adiacente alla strada. Ad accorgersi di quanto è successo sono stati alcuni operai che stavano rifacendo la strada lì vicino, che hanno visto l'uomo pedalare e poi finire nel fosso.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno provato a rianimare Cavallini per quasi un'ora, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La salma di Cavallini è stata esposta giovedì pomeriggio, dalle 17.30, alla camera mortuaria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni". I funerali si terranno sabato alle 10 nella Chiesa Parrocchiale di San Pio X. Una vita dedita alla famiglia e ad aiutare il prossimo come volontario della Cri, senza dimenticare il suo amore spassionato per la bicicletta.