Le piogge riempiono il lago artificiale: nuova tracimazione per la diga di Ridracoli

Terza tracimazione per la diga di Ridracoli dopo quella del 4 marzo e del 3 maggio scorso. La cascata lungo lo sbarramento di cemento alto 103 metri si attiva quando il livello di sforo tocca quota 557,30 metri sul livello del mare. La nuova perturbazione ha fatto crescere l’invaso di 20 centimetri dalla mezzanotte tra martedì e mercoledì, con 23 millimetri di pioggia caduti sul lago artificiale, tornando così al 100% della sua capienza totale, poco più di 33 milioni di metri cubi. Fino al prossimo autunno non ci saranno quindi problemi di forniture idriche per il territorio. Tra i benefici della diga di Ridracoli anche quella di contenere la piena del Bidente. L'invaso fa da laminazione delle piene: trattenendo milioni di metri cubi d’acqua, regolarizza i deflussi a valle impedendo al fiume fenomeni di esondazioni, rendendo così più sicura Santa Sofia ed i comuni a valle.