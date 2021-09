Recapitata in Svezia: fa bella mostra un'opera dell’artista Idilio Galeotti in omaggio al campione olimpico

Destinazione Svezia. E' arrivata nella casa del cavaliere Peder Frediscon un'opera dell'artista modiglianese Idilio Galeotti, che ha voluto omaggiare insieme alla ditta Fratelli Fabbri di Tredozio il plurimedagliato alle recenti Olimpiadi di Tokyo, oro nel salto ad ostacoli a squadre e argento nell'individuale. L'atleta svedese ha infatti indossato gli stivali usciti dalla Stivaleria Fratelli Fabbri, azienda che dal 1924 produce calzature su misura lavorate a mano e che lavora con campioni del campo ippico da diversi anni.

"Si tratta di un’opera unica - racconta l’artista - un trofeo o vaso zoomorfo con cavalli, realizzato con terracotta della Colorobbia di Montelupo Fiorentino, colorata con smalti policromi e poi seguita una terza cottura con lustri in porpora e oro". Galeotti, già verso fine agosto aveva realizzato tre sculture per i primi premi dell’evento Spitfire Contest a Marina di Ravenna, in memoria di un ragazzo "Alessio Spitfire Lunardini" organizzato dal maestro di ballo Denis Guerrini



"In questo caso con le opere, ho inteso raffigurare il movimento fluido e leggero del ballo, con il fuoco della passione che contraddistingue questa arte - conclude -. Inoltre il relazionarsi con i giovani, creare nuove sinergie che lavorano nel campo dell’arte con un occhio alla solidarietà penso sia un bel momento di incontro e di impegno civile".