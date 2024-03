Banda mascherata e armata di coltello assalta Altero: rapinatori in fuga con la cassa

Ancora un episodio di crimine in centro storico, questa volta nel viale principale della città, corso della Repubblica. Una banda ben organizzata composta da quattro soggetti ha fatto irruzione alla pizzeria al taglio “Altero”, una vera e propria “istituzione” di Forlì per il suo radicamento nelle abitudini dei forlivesi. Proprio per il continuo afflusso di clienti, il locale rimane aperto fino a sera tardi. Ed è intorno alle 22,30 di giovedì sera che si è verificata la rapina.

I quattro soggetti avrebbero fatto irruzione nella pizzeria al taglio sbraitando e sventolando un coltello, davanti alle due addette dietro il bancone. In quel momento non c'erano clienti. In una manciata di secondi i malviventi hanno preso tutto il registratore di cassa, con l'incasso della serata, e sono scappati via. Nessuno si è fatto male, ma la paura è stata tanta. Si tratta di un colpo non estemporaneo, ma ben organizzato: i quattro, probabilmente, hanno controllato dalla vetrina che non ci fossero clienti all'interno, quindi hanno agito, mascherandosi il volto prima di entrare.

Cospicua la refurtiva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le prime indagini. Sia il locale che doversi snodi stradali della zona sono dotati di telecamere, per cui si parte da queste immagini per scoprire i responsabili. Torna così ancora una volta a riproporsi la questione della sicurezza in centro storico, dopo gli episodi di aggressione e degrado segnalati negli ultimi mesi.

Il negozio ha riaperto regolarmente venerdì mattina, senza interrompere il servizio. Nel 2023 la Pizzeria Altero aveva festeggiato i 70 anni di attività, gestita ormai da una terza generazione rispetto al fondatore. Fu Altero Giampieretti a dare vita alla pizzeria nel 1953. Di origini marchigiane, venne a Forlì in occasione di Santa Lucia e vide corso Della Repubblica pieno di persone, così decise di aprire la prima Pizzeria Altero. Poi l'approdo a Bologna e Modena. La pizza di Altero è citata anche nella canzone "Bologna dark" di Lucio Dalla, tanto rappresenta una tradizione nel capoluogo felsineo come a Forlì. Nel 2022, avendo alcune dipendenti ucraine, era anche diventato uno dei centri di raccolta di beni per sostenere la popolazione ucraina.