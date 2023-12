A Meldola un sabato con raffiche di vento fino a 108 km-h: "Grazie ai volontari della Protezione civile"

Sabato è stata una giornata con raffiche di vento molto forte (sulla stazione meteo di Monte Palareto sono stati misurati venti a 108 km/h).

L’Amministrazione Comunale di Meldola a seguito dell’allerta rossa per vento del giorno precedente, era al servizio della città con tecnici e manutentori; aveva inoltre messo in preavviso alcune ditte specializzate per gli eventuali casi più difficili (in Via Rossini è stato poi necessario intervenire per il crollo di un pino) e si era raccordata con la nostra Protezione Civile.

Spiega il sindaco Roberto Cavallucci: "Diverse le aree del nostro territorio nelle quali si sono verificati a causa del forte vento crolli di alberi che hanno, in alcuni casi, interrotto o limitato temporaneamente la circolazione stradale. Ci sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, della Polizia Locale, dei dipendenti comunali che ringrazio per tutto quello che hanno fatto. Un grazie particolare lo voglio rivolgere alla Protezione Civile di Meldola ed a tutti i volontari che sono stati operativi, suddivisi in due squadre, sin dalle prime ora della mattina fino a sera coordinando anche gli interventi di altri volontari – anche a loro un sincero grazie - inviati dal coordinamento provinciale. A queste donne e uomini che scelgono di dedicare il proprio tempo con impegno e professionalità per tutta la nostra comunità giunga, ancora una volta, un enorme ringraziamento da parte dell'intera Amministrazione Comunale".