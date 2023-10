A Modigliana un nuovo corso di pronto soccorso per l’uso del defibrillatore

Prosegue a Modigliana l’attività di formazione promossa dall'amministrazione comunale per le attività di pronto soccorso e l’uso del defibrillatore, rivolta ai rappresentanti delle Società Sportive e delle Associazioni. Un'attività importante che nei corsi precedentemente svolti, ha già coinvolto oltre 100 partecipanti. Sabato, dalle 9,30 nella Sala Bernabei, in Piazza G.Matteotti 5, si tiene un nuovo corso di primo soccorso e utilizzo defibrillazione, che vedrà la partecipazione di 26 iscritti, appartenenti all’ambito degli operatori dello sport modiglianese.

E’ già in programmazione un ulteriore corso per ulteriori 26 partecipanti, che verrà aperto a quanti non hanno ancora completato la formazione di pronto soccorso. Iniziative che rientrano in un percorso formativo promosso dall'amministrazione comunale, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della formazione all’utilizzo dei sistemi di pronto soccorso e di utilizzo dei defibrillatori che sono stati installati nei luoghi pubblici frequentati dalla cittadinanza.