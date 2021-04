A Villafranca pulizia dei canali di scolo per prevenire gli allagamenti

Volgono infatti al termine i lavori di pulizia di tutti i manufatti che attraversano i canali di scolo nella zona compresa tra la via dei Prati e via Lughese, in particolare nei canali Lama, Bora, Centole, Tratturo e Fossatello

Prosegue l’attività di manutenzione del Consorzio di bonifica della Romagna finalizzata alla prevenzione dagli allagamenti di campagne e centri abitati. Interessata dagli interventi in questi giorni è la rete di scolo della zona di Villafranca di Forlì. Volgono infatti al termine i lavori di pulizia di tutti i manufatti che attraversano i canali di scolo nella zona compresa tra la via dei Prati e via Lughese, in particolare nei canali Lama, Bora, Centole, Tratturo e Fossatello. Questi canali, infatti, si erano parzialmente “interrati “a seguito dell’alluvione del maggio 2019, quando ruppe l’argine del Fiume Montone.

Il sistema di canali di bonifica drenarono i terreni alluvionati portando sino al mare le acque torbide esondate dal fiume nei giorni successivi alla rotta arginale: le acque limose in transito nei canali con basse velocità, han fatto sì che in quei giorni molti sedimenti si depositassero nei canali, nei ponti e in altri manufatti di attraversamento, comportando l’innalzamento del fondo dei canali con anche rischio di ristagni.

Per questo, subito dopo l’evento alluvionale, il Consorzio di bonifica predispose una perizia per la pulizia e lavaggio di tutti i manufatti, dall’Autostrada fino al Canale Emiliano Romagnolo, presentandola alla Protezione Civile Regionale nell’ambito della ricognizione danni, per un importo di 200mila euro. Nel corso del 2020, la perizia è stata approvata e finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e il Consorzio ha potuto dar seguito all’affidamento in appalto dei lavori, in avanzato stadio di esecuzione, con previsione di ultimazione entro la primavera.