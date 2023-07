Accoltella un passante che si è lanciato in difesa di una ragazza presa di mira: subito arrestato

Serata movimentata quella dello scorso martedì alla fermata dei bus dove, due giovani stranieri, provenienti da altra provincia, hanno pensato di trovare svago e divertimento, disturbando le passanti. Una di esse, probabilmente preoccupata anche dagli esiti imprevisti che poteva assumere l’azione molesta, ha cominciato ad urlare, tanto da attirare l’attenzione di un giovane passante il quale, senza indugio, si è lanciato in difesa della ragazza, ma a caro prezzo. Uno dei due stranieri che ha mal digerito l’affronto del giovane, ha estratto un coltello dalla tasca, colpendolo ai glutei con un paio di fendenti, per fortuna senza gravi conseguenze.

Dopo l'aggressione si è dato subito alla fuga con il suo complice. Nel frattempo alcuni passanti avevano già allertato il numero di emergenza “112” che ha consentito l’immediato intervento delle forze dell’ordine le quali, con non poche difficoltà, dopo un lungo inseguimento a piedi, sono riusciti ad individuare e bloccare i due soggetti.

Il giovane aggressore ha opposto forte resistenza ai Carabinieri di Ronco che hanno operato in collaborazione con i colleghi delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato. E' stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per lesioni aggravate ai danni del predetto giovane. Il complice è stato denunciato in stato di libertà. Giovedì il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la misura degli arresti domiciliari.