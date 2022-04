Aggressione per una lite condominiale: accoltella il vicino all'ingresso di casa

Il coltello è uscito al termine di una lite condominiale. E' quanto capitato nella tarda mattinata di venerdì nella zona di Ca' Ossi. Il brutto episodio si è consumato intorno alle 13 all'ingresso del condominio abitato sia dall'aggredito che dall'aggressore. La lite nell'ambito del condominio, causata da vecchie ruggini, ha portato un uomo a sfoderare un coltello e infierire contro il vicino di casa. La vittima ha riportato importanti ferite ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale. Non versa in pericolo di vita. L'aggressore è stato indagato dai carabinieri, intervenuti sul posto. Nel pomeriggio sono stati eseguiti i primi e serrati atti di indagine, per definire i contorni della vicenda e valutare i provvedimenti giudiziari da adottare.

Ulteriori informazioni in seguito