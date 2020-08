Aeroporto di Forlì, il Pd: "Una grande opportunità per tutto il territorio"

"La notizia del primo volo dall'aeroporto di Forlì a Monaco deve riempire d'orgoglio il nostro territorio. Il lavoro per arrivarci è stato lungo e difficile e non si è ancora concluso - spiega Daniele Valbonesi, segretario del partito Democratico forlivese - Come sempre avviene, l'elenco di chi rivendica il merito per se, è ben nutrito. Il Partito Democratico forlivese e tutti i suoi eletti a tutti livelli hanno lavorato a questo obiettivo con grande impegno. Dall'amministrazione Drei, ai consiglieri e alla giunta regionali, all'On. Di Maio (che lo ha potuto fare dopo essere stato eletto come rappresentante del PD), ai Ministri dell'attuale Governo. Penso che vada ricordato ancora una volta il coraggio della compagine privata che ha intrapreso questa scommessa".

Valbonesi continua: "Vorrei però concentrarmi su altro. Primo, cosa può rappresentare l'Aeroporto di Forlì per il suo territorio e la Romagna? Una grande opportunità economica e turistica. Si pensi all'indotto che si genererà, al collegamento legato alla formazione e all'istruzione, ai posti di lavoro che nasceranno. Un grande pivot economico che porterà ricchezza, possibilità di far conoscere questo territorio".

E ancora: "Quale deve essere il ruolo della politica e delle amministrazioni locali e regionale? Intanto stimolare e migliorare le condizioni infrastrutturali attorno all'aeroporto (si pensi al miglioramento della Ravegnana che collega Forlì e Ravenna). E poi togliere dal campo il campanilismo, che spesso riaffiora, e che vedrebbe Forlì contrapposto a Rimini. Non è così ed anzi, penso sia possibile una pianificazione integrata tra le due infrastrutture che possa fare bene al territorio romagnolo. A tutti coloro che più o meno ostentano i propri meriti, veri o presunti, il Partito Democratico chiede di impegnarsi in questo, nel pianificare assieme al territorio ed alla Regione una strategia territoriale condivisa ed integrata che possa renderci più competitivi ed attraenti".