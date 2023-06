La lunga attesa per i voli per Lampedusa e Pantelleria: una giornata di disagi all'aeroporto Ridolfi

C'è chi pregustava i sapori della Sicilia ed un tuffo nelle acque del Mediterraneo. Ma il primo giorno di vacanza per numerosi turisti forlivesi si è trasformato in un autentico incubo, con ore ed ore di attesa all'aeroporto "Ridolfi" di Forlì. Tra rabbia e rassegnazione, i passeggeri dei voli Aeroitalia hanno aspettato notizie sui voli che li avrebbero dovuti portare a Pantelleria e Lampedusa. Il primo sarebbe dovuto decollare alle 7, mentre il secondo alle 7.55. Una variazione di orario, è stato comunicato ai viaggiatori dei voli, per "motivi operativi". Nel frattempo era già noto il destino del volo per Cosimo delle 14, subito cancellato.

La tensione di ora in ora è salita. Con centinaia di persone, tra le quali numerose famiglie con bambini, ferme al gate e nelle sale di aspetto in attesa dell'evolversi della situazione. Inizialmente il volo per Pantelleria era stato riprogrammato per le 9,30, mentre quello per Lampedusa alle 12.30. Ma le ore di ritardo si sono accumulate. Lampedusa è stato riprogrammato per le 19,55 su un Boeing 737-800 di Aeroitalia, mentre quello per Pantelleria è stato cancellato. C'è chi preso dall'esasperazione ha comiinciato a lamentarsi dei disagi subìti con addetti e funzionari dell’aeroporto, incolpevoli dei disservizi in atto. "Una situazione surreale, ingiusta e non corretta", lo sfogo di un viaggiatore. C'è chi l'ha presa con filosofia, rinfrescato dall'aria condizionata del Ridolfi.

I passeggeri per Pantelleria sono stati accompagnati in hotel in attesa della riprogrammazione del volo. La cancellazione, spiegano da Forlì Airport, "è dovuta a problemi di equipaggio. I passeggeri sono sempre stati assistiti dal personale dell'aeroporto. Abbiamo lavorato per contenere i disagi".