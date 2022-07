Aeroporto, il primo weekend coi nuovi voli da e per il Ridolfi porta quasi 1.300 passeggeri in transito a Forlì

Sono 1.295 i passeggeri che hanno affollato gli spazi dell'aerostazione dell'aeroporto Ridolfi nel weekend di ripartenza dei voli estivi, quello appena trascorso. Si parte dal primo giorno, quello di sabato, con 490 passeggeri arrivati e partiti, mentre la domenica il dato si è quasi raddoppiato con 805 passeggeri. E' il primo bilancio che arriva dallo scalo forlivese, con l'avvio dei voli verso il Sud Italia operati dala nuova compagnia Aeroitalia.

Sabato si è partiti con le tratte di Brindisi, Catania e Lamezia Terme, andata e ritorno. Il giorno dopo, domenica, gli aerei da Forlì si solo levati in cielo per le rotte per Napoli e Olbia, andata e ritorno, oltre che per Tirana con la compagnia aerea Albawings.

In questa fase dell'estate sono stati decisamente di più i passeggeri partiti, rispetto a quelli arrivati a Forlì. Sono 1.008 i viaggiatori che si sono imbarcati, rispetto ai 287 che sono sbarcati. Questi ultimi però sono in crescita: per esempio solo nella giornata di lunedì (dato parziale) sono stati 201, quasi il doppio del sabato e più di domenica.

Nel corso della settimana si completerà il mosaico dei nuovi servizi aerei, che andranno anche all'estero. Mercoledì 13 luglio sarà la volta del volo per Zante, in Grecia, giovedì 14 l'avvio dei collegamenti con Lampedusa e Alghero e venerdì 15 i primi voli per Malta e Trapani. Per cui, se si considera anche la destinazione Tirana, con la compagnia Albawings, sono in totale 11 le destinazioni raggiungibili dal Ridolfi.