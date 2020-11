Coronavirus, continua il calo dei contagi. Due classi finiscono in quarantena

Sono 58 i nuovi contagi al covid-19 nell'ambito Forlivese, con la diffusione sempre tramite contatti familiari o persone strette. Questa la distribuzione dei casi: 4 a Bertinoro, 4 Civitella, 38 Forlì, 2 Forlimpopoli, 2 Galeata e 8 Santa Sofia. A questi si aggiungono altri positivi in ambito scolastico. Una classe della scuola d'infanzia "Gobetti" di Forlì, dove è risultata positiva un'insegnante, è finita in quarantena. Stesso provvedimento alla scuola d'infanzia di Villafranca, dove è risultato positivo un bimbo. Tampone di controllo invece per una classe della primaria "Rivalta", della primaria "Dante Alighieri", della primaria "Saffi", della primaria di Meldola e della primaria di Cusercoli. A livello provinciale si contano 163 positivi e 108 guariti. Non vi sono decessi.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 2.172 casi in più rispetto a venerdì su un totale di 17.241 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (a questi si aggiungono anche 1.871 test sierologici). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da venerdì è del 12,6%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.009 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 387 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 544 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di sabato è 46,9 anni. Sui 1.009 asintomatici, 480 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 106 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 16 con gli screening sierologici, 15 tramite i test pre-ricovero. Per 392 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 413 casi, poi quella di Modena con 364, seguono Reggio Emilia (305), Ravenna (184), Parma (181), Piacenza (166), Rimini (162). Poi Imola (143), Cesena (103), la provincia di Ferrara con 92 casi e Forlì (59).

Sceso il numero dei casi attivi, cioè dei malati effettivi: a sabato sono 68.783 (-499 rispetto a venerdì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 66.865 (-494), il 95,8% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano altri decessi: 5 in provincia di Piacenza (4 uomini, rispettivamente di 80, 70, 84, 69 anni e una donna di 96 anni; 2 donne nel parmense di 91 e 88 anni, 3 in quella di Reggio Emilia (1 donna di 71 anni e una donna di 80 anni, un uomo di 78); 11 in quella di Modena (4 donne – di 82, 94, 80, 90 e 95 – e 7 uomini, rispettivamente di 89, 67, 86, 88, 84,49 e 86 anni); 11 in quella di Bologna (4 uomini – di 78, 83 e due rispettivamente di 86 – e 7 donne, di 94, 85,86,93,72, 96 e 95); 7 nel ferrarese (4 uomini di 73, 74, 68, 53 anni e 3 donne di 87, 72 e 91), 5 nel ravennate (3 uomini di 82, 87 e 91 anni – e 2 donne di 87 e 78 anni; 4 in provincia di Rimini (di cui 2 uomini di 64 e 66 anni – e 2 donne di 101 e 90 anni).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 245 (-5 rispetto a venerdì), invariato rispetto a ieri il numero dei ricoverati negli altri reparti Covid: 2.673. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 12 a Piacenza (-3), 15 a Parma (+ 1), 34 a Reggio Emilia (invariato), 59 a Modena (-4), 57 a Bologna (+2), 5 a Imola (invariato), 18 a Ferrara (-1),16 a Ravenna (+ 1), 4 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (+1) e 23 a Rimini (-2). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.600 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 43.717.