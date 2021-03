Coronavirus, torna a calare il numero di nuovi contagiati nel Forlivese. Ma in provincia sono oltre 200

Resta stabile l'aumento dei contagi nella provincia di Forlì-Cesena. Rispetto a domenica se ne contano 245 in più, 177 dei quali nel Cesenate (di questi 114 con sintomi). Nel Forlivese se ne sono registrati 68, 52 con sintomi. All'ospedale "Morgagni-Pierantoni", riferisce l'Ausl Romagna, non si registrano al momento situazioni di criticità. Sono dieci i positivi in ambito scolastico, con l'Igiene Pubblica che ha disposto i tamponi di controllo per le classi interessate. Nel dettaglio, nella scuola primaria di Forlimpopoli sono stati registrati tre casi in altrettanti classi ed hanno riguardato un alunno e due insegnanti; due positivi in distinte classi anche alla scuola media Orceoli, mentre alla "Benedetto Croce" è risultato contagiato uno studente. Positivo anche un alunno della primaria di Meldola, così come due studenti di distinte classi del Liceo Scientifico "Fulcieri Paulicci De Calboli" ed uno del Liceo delle Scienze Umane di Forlimpopoli. In provincia si registrano altre vittime, almeno quattro delle quali nel Cesenate.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 2.597 casi in più rispetto a domenica, su un totale di 12.463 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (3.875 rapidi), a cui si aggiungono anche 14 test sierologici. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da domenica, il 20,8%, non assolutamente indicativa dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti soprattutto su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.180 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 585 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 837 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di lunedì è 41,4 anni. Sui 1.180 asintomatici, 592 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 58 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 18 con gli screening sierologici, 6 tramite i test pre-ricovero. Per 506 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 768 nuovi casi e Modena (533); poi Reggio Emilia (270), Ravenna (181), Rimini (174), Parma (173) e il comprensorio di Imola (117). Seguono le province di Ferrara (94) e Piacenza (42). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 969 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 208.350. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a lunedì sono 44.278 (+1.605 rispetto a domenica). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 41.667 (+1.476), il 94,1% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 23 nuovi decessi, che aggiorna il totale a 10.566. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 236 (+9 rispetto a domenica), 2.375 quelli negli altri reparti Covid (+120).

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su (dal primo marzo prenotazioni aperte anche per quelle dagli 80 agli 84 anni). Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate.