Coronavirus, altri sei contagiati collegati al focolaio nella ditta di Forlì. Balzo dei guariti

Più guariti che nuovi contagiati. E' positivo il bollettino di mercoledì sull'andamento della pandemia da covid-19 nella provincia di Forlì-Cesena. L'Ausl Romagna ha comunicato alla Prefettura tredici nuovi positivi, otto nel Forlivese e cinque nel Cesenate, e ben 45 guariti. Entrando nello specifico del comprensorio di Forlì, nella città mercuriale i nuovi contagiati sono sette, mentre un'altra positività è emersa a Castrocaro. Sei sono riconducibili ad un positivo che ha contratto il virus nel focolaio della ditta di Forlì, che ha visto nei giorni scorsi 15 positivi (nessuno ricoverato). Un caso è emerso dopo aver effettuato un tampone dal rientro dalla Spagna, mentre un altro a seguito di un contatto con un soggetto positivo.

Studenti positivi, tamponi negativi per compagni di classe e prof

Si è conclusa intanto l'attività di screening a scopo prevalentemente conoscitivo e cautelativo dopo i casi di positività emersi in una scuola elementare e media. Nessuno tra studenti, docenti e personale scolastico è risultato positivo al tampone. In attesa dell’esito, le due classi e il personale coinvolto hanno adottato tutte le misure di distanziamento e l’uso della mascherina anche in posizione statica per un periodo di quattordici giorni dalla data dell'ultimo contatto In ragione di quanto evidenziato, non solo non è stata disposta la chiusura dei due gruppi-classe, ma non è stata disposta nemmeno la chiusura dei due diversi istituti.