Fiamme nella vallata del Bidente, le raffiche di vento estendono il rogo: in fumo 3mila metri quadrati di bosco

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo divampato nel tardo pomeriggio di lunedì nella vallata del Bidente in località Monterosso, nei pressi di Camposonaldo (Comune di Santa Sofia). L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 18.30 attivando cinque squadre dei Vigili del Fuoco, giunte dai distaccamenti di Civitella, Bagno di Romagna, Rocca San Casciano e dalla sede centrale di Forlì. A rendere complicato il lavoro dei pompieri il terreno impervio, non raggiungibile con i veicoli, ma anche il forte vento, con raffiche anche superiori ai 60 chilometri orari. Il fronte del rogo si è così esteso, interessando circa 3mila metri quadrati di vegetazione. Lunedì mattina i Vigili del Fuoco erano ancora impegnati nelle operazioni di bonifica. Per chiarire le cause che hanno innescato il rogo sono intervenuti i Carabinieri Forestali.

