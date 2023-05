La situazione della viabilità provinciale: comuni ancora isolati, in certi casi si transita se autorizzati e a fasce orarie

Da oggi, martedì, sono state completamente riaperte al traffico le seguenti strade provinciali: la SP 23 "Centoforche" (Rocca San Casciano – San Zeno), la SP 27 bis"Braldo" (Villanova – Lughese) e la SP 48 "Teodorano" (Meldola - Borello). E' l'aggiornamento che arriva dalla Provincia di Forlì-Cesena per la viabilità sui circa mille chilometri di strade provinciali.

Per quanto riguarda le situazioni più critiche, per consentire i lavori di ripristino della SP 4 “del Bidente” dal km 53+000 al km 55+500 (per raggiungere Santa Sofia), della SP 20 “Tramazzo-Marzeno ” dal km 6+500 al km 16+074 (tra Modigliana e Tredozio e della SP 22 “Busca” dal km 0+000 al km 12+977 (tra Tredozio e Portico) il transito è consentito con autorizzazione escluse le fasce orarie dalle 8:30-12:00 e 14:00-18:30 in cui il transito è interdetto a tutti per lavori in corso.

La provincia raccomanda di evitare spostamenti che non siano strettamente necessari. Per richiedere l'autorizzazione al transito, l'interessato deve presentare una domanda, adeguatamente motivata (esigenze lavorative indicando la sede di lavoro, motivi di salute, ricongiungimento famigliari bisognosi, etc.), allegando copia di un documento di identità in corso di validità indicando la SP interessata, al seguente indirizzo: trasportieccezionali@provincia.fc.it. E' possibile inoltrare richieste cumulative con la stessa motivazione.

Permane il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli di soccorso, sulla strada provinciale 3 del Rabbi tra Predappio e San Zeno. Sulla stessa SP 3 "Del Rabbi" , nel tratto Premilcuore - confine Regione Toscana, dal km 39+400 al km 51+075, non possono transitare, in entrambi i sensi di marcia, tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Stessi vincoli per la SP n. 19 “Marradese” (Modigliana-Marradi), la SP24 “Forche” (Galeata San Zeno) e la SP 83 “Polenta” per 100 metri al km 5+300.

E’ istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in entrambe i sensi di marcia a tutti nelle seguenti strade:

SP n. 2 “DI CERVIA” dal km 10+500 al km 10+700

SP n. 21 “TREBBIO” dal km 1+000 al km 12+460

SP n. 25 “VALBURA” dal km 2+500 al km 11+754

SP n. 26 “CARNAIO” dal km 2+300 al km 9+650

SP n. 29 “BORELLO RANCHIO” dal km 9+500 al km 14+382

SP n. 47 “PREDAPPIO ROCCA SAN CASCIANO” dal km 1+500 al km 20+325

SP n. 54 “BACCANELLO”

dal km 2+500 al km 6+000 (esclusi mezzi di soccorso)

SP n. 54 “BACCANELLO” dal km 6+000 al km 8+821

SP n. 55 “SAN BENEDETTO MARRADI” dal km 3+300 al km 8+127



SP n. 76 “CIVORIO” dal km 0+000 al km 15+558 (esclusi mezzi di soccorso)

SP n. 81 “TREBBIO SAN SAVINO” dal km 5+300 al km 7+873 (esclusi mezzi di soccorso)

SP n. 86 “TRAMAZZO” dal km 2+500 al km 14+681

SP n. 102 “GIAGGIOLO PIAN DI SPINO” dal km 0+000 al km 0+100

SP n. 104 “DOVADOLA MONTE COLOMBO” dal km 0+000 al km 10+478

SP n. 128 “TEZZO” dal km 2+000 al km 10+700

SP n. 129 “MODIGLIANA ROCCA SAN CASCIANO”

dal km 0+300 al km 14+300

SP n. 129 “MODIGLIANA ROCCA SAN CASCIANO” dal km 14+300 al km 18+780 (esclusi mezzi di soccorso)