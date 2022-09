Paura alla stazione, aggredisce a colpi di pietra un connazionale: al terzo arresto in poche settimane finisce in carcere

Ha aggredito per futili motivi un suo connazionale ed un amico di quest'ultimo intervenuto in suo soccorso. Paura lunedì sera alla stazione di Forlì, dove i Carabinieri hanno bloccato ed arrestato un 18enne di nazionalità egiziana, senza fissa dimora, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il giovane extracomunitario nelle ultime settimane era finito nel mirino degli uomini in divisa per ben tre volte, sempre per episodi di violenza nei confronti delle forze dell'ordine, e sottoposto all'obbligo di firma presso i comandi dell'Arma.

Nell'ultima circostanza il 18enne, a quanto pare ubriaco, ha aggredito con una pietra presa dai vicini binari un connazionale, accusandolo di avergli rubato il telefonino, per poi scagliarsi contro i militari giunti tempestivamente sul posto a seguito di segnalazioni. Il soggetto è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per lesioni ed ora si trova in carcere. Il ferito ha riportato lesioni guaribili in una trentina di giorni.