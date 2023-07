Ai Romiti un container mobile per offrire supporto psicologico alle famiglie colpite dall'alluvione

"Ab medica", azienda specializzata nella produzione e distribuzione di dispositivi medici innovativi e tecnologie avanzate nella chirurgia robotica e nella telemedicina, dona al Comune di Forlì, un container mobile per offrire supporto psicologico alle famiglie colpite dall’alluvione. Il nuovo ambulatorio è operativo da venerdì nella scuola Mercurale in via Sapinia, 40. Il container fornirà un ambiente più confortevole e riservato rispetto alla tenda attualmente in uso, offrendo un valore clinico e psicologico aggiuntivo.

Questa iniziativa consentirà agli operatori e ai cittadini di usufruire di maggiore privacy durante le sessioni di ascolto e supporto psicologico, soprattutto per le persone più fragili, come anziani, bambini, disabili e coloro che hanno una sofferenza psicologica pregressa. "Un gesto che abbiamo ritenuto necessario, un contributo di vicinanza e solidarietà a una popolazione segnata da quest’emergenza - ha commentato Francesca Cerruti, ceo di "Ab medica" -. Ci occupiamo ogni giorno di cura e non potevamo rimanere immobili di fronte alla sofferenza di tante famiglie. Proprio questo sentimento ci ha spinto a pensare a un contributo concreto, a servizio del territorio e a supporto delle categorie più fragili”.

"Non posso che ringraziare di cuore ab medica per questa preziosa donazione - sono le parole dell'assessore Giuseppe Petetta -. L’alluvione ha comportato conseguenze drammatiche non soltanto dal punto di vista materiale, ma anche psicologico, con fratture emotive profonde nelle famiglie che hanno perso tutto a causa del maltempo. Avere un punto di riferimento e uno spazio concreto da dedicare all’ascolto e al supporto di queste persone è davvero importante. Ci dà la possibilità di inserire il percorso terapeutico in un ambiente più intimo, funzionale alle esigenze mediche degli operatori sanitari e a quelle più delicate delle famiglie alluvionate”.